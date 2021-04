Kalulu: “Con il Genoa dobbiamo tornare a vincere a San Siro. All’andata ho segnato, è stato stupendo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore del Milan, il giovane Kalulu, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in merito alla stagione in rossonero e del suo primo gol, proprio contro il Genoa, All’andata. Queste le sue parole: “Il primo gol? Mi ricordo bene, è stata un’emozione forte, bella, ma abbastanza veloce perché stavamo perdendo. Mi ha fatto piacere però segnare quel gol soprattutto perché stavo giocando da centrale nelle mie prime giornate e quindi sono stato contento. Centrale o terzino? So di provare a fare sempre il massimo in tutti e due i ruoli. Poi dove mi esprimo meglio per me non ha molta importanza perché le decisioni non sono io a prenderle. E’ il mister che deve decidere dove farmi giocare, dove preferisco giocare io non è importante. Io mi metto a disposizione dell’allenatore, poi decide lui dove schierarmi a seconda ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore del Milan, il giovane, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in merito alla stagione in rossonero e del suo primo gol, proprio contro il. Queste le sue parole: “Il primo gol? Mi ricordo bene, è stata un’emozione forte, bella, ma abbastanza veloce perché stavamo perdendo. Mi ha fatto piacere però segnare quel gol soprattutto perché stavo giocando da centrale nelle mie prime giornate e quindi sonocontento. Centrale o terzino? So di provare a fare sempre il massimo in tutti e due i ruoli. Poi dove mi esprimo meglio per me non ha molta importanza perché le decisioni non sono io a prenderle. E’ il mister che deve decidere dove farmi giocare, dove preferisco giocare io non è importante. Io mi metto a disposizione dell’allenatore, poi decide lui dove schierarmi a seconda ...

Advertising

Resenzatrono : il mio MARCELLINO kalulu diventera' un gran bel giocatore! RAGAZZO CON QUALITA',INTELLIGENTE ,SILENZIOSO E POCO P… - InSeedorf : @Zorochan_1 Non sarei così pessimista. Kalulu partiva come lui lo scorso anno...poi annusa l'aria, si allena con loro... - igorducati : RT @RadioRossonera: Lo speciale rapporto con #Pioli, un bilancio sulla sua prima stagione in rossonero e le difficoltà delle gare a San Sir… - JohSogos : RT @RadioRossonera: Lo speciale rapporto con #Pioli, un bilancio sulla sua prima stagione in rossonero e le difficoltà delle gare a San Sir… - RadioRossonera : Lo speciale rapporto con #Pioli, un bilancio sulla sua prima stagione in rossonero e le difficoltà delle gare a San… -