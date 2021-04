Isola dei Famosi, scontro diretto fra Fariba Tehrani e Valentina Persia dopo la nomination (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’Isola dei Famosi è scontro aperto fra due naufraghe dopo la diretta di lunedì sera. Fariba Tehrani non ha preso molto positivamente la nomination ricevuta da Valentina Persia e dopo essersi lamentata con Andrea Cerioli, ha tentato lo scontro diretto con la comica. Fariba Tehrani confessa la sua delusione ad Andrea Cerioli dopo la diretta di lunedì sera, i naufraghi hanno fatto ritorno sulle loro spiagge e una volta toccata la sabbia di Playa Reuniòn Fariba Tehrani ha dato sfogo ad alcune lamentele. “Sai da chi non me l’aspettavo?– ha detto la donna ad Andrea Cerioli parlando della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’deiaperto fra due naufraghela diretta di lunedì sera.non ha preso molto positivamente laricevuta daessersi lamentata con Andrea Cerioli, ha tentato locon la comica.confessa la sua delusione ad Andrea Ceriolila diretta di lunedì sera, i naufraghi hanno fatto ritorno sulle loro spiagge e una volta toccata la sabbia di Playa Reuniònha dato sfogo ad alcune lamentele. “Sai da chi non me l’aspettavo?– ha detto la donna ad Andrea Cerioli parlando della ...

