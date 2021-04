Gazzetta – Gattuso fa fuori Mertens per Osimhen: ecco i motivi che hanno spinto il tecnico alla decisione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Victor Osimhen scalza Dries Mertens e si prende il posto da titolare, lo ha deciso Gennaro Gattuso: ecco le motivazioni. Nelle ultime due partite giocate da titolare Victor Osimhen ha segnato due gol, un segnale importante quello lanciato dall’attaccante nigeriano. I troppi infortuni ed il contagio da Covid 19 ne hanno frenato l’ascesa, ma ora l’attaccante vuole diventare protagonista. Secondo Gazzetta dello Sport anche Gattuso ha deciso di puntare su Osimhen lasciando Mertens in panchina. All’inizio della stagione il belga giocava sulla trequarti, ma ora quel posto è di Zielinski, diventato un punto di riferimento. Così gli spazi per Mertens si assottigliano, anche se uno con la sua classe si può ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Victorscalza Driese si prende il posto da titolare, lo ha deciso Gennarole motivazioni. Nelle ultime due partite giocate da titolare Victorha segnato due gol, un segnale importante quello lanciato dall’attaccante nigeriano. I troppi infortuni ed il contagio da Covid 19 nefrenato l’ascesa, ma ora l’attaccante vuole diventare protagonista. Secondodello Sport ancheha deciso di puntare sulasciandoin panchina. All’inizio della stagione il belga giocava sulla trequarti, ma ora quel posto è di Zielinski, diventato un punto di riferimento. Così gli spazi persi assottigliano, anche se uno con la sua classe si può ...

