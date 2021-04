F1, Carlos Sainz Sr a Carlos Sainz Jr: “Mangia o sarai mangiato” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre il weekend del GP di Imola si avvicina sempre più a grandi passi, Carlos Sainz cerca di proseguire il suo adattamento all’universo Ferrari, di cui da quest’anno è uno dei piloti titolari della line-up “in rosso” assieme a Charles Leclerc. Lo spagnolo sa che le aspettative su di lui sono molto alte, ma non sembra troppo risentire di questa pressione, anche perché da figlio d’arte è abituato a convivere con queste attese. In un’intervista al Corriere della Sera, ha infatti reso noto il suo rapporto “automobilistico” col padre, il leggendario campione di rally (due volte iridato) Carlos Sainz Senior: “Erano motivati a battermi a causa del mio cognome, in questo modo mi sono abituato a combattere. Anche nel calcio succede la stessa cosa, immagina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre il weekend del GP di Imola si avvicina sempre più a grandi passi,cerca di proseguire il suo adattamento all’universo Ferrari, di cui da quest’anno è uno dei piloti titolari della line-up “in rosso” assieme a Charles Leclerc. Lo spagnolo sa che le aspettative su di lui sono molto alte, ma non sembra troppo risentire di questa pressione, anche perché da figlio d’arte è abituato a convivere con queste attese. In un’intervista al Corriere della Sera, ha infatti reso noto il suo rapporto “automobilistico” col padre, il leggendario campione di rally (due volte iridato)Senior: “Erano motivati a battermi a causa del mio cognome, in questo modo mi sono abituato a combattere. Anche nel calcio succede la stessa cosa, immagina ...

