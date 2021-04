Dovizioso incantato da Aprilia | “La MotoGP è ancora la mia passione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La prima presa di contatto traè giunta al termine. L’italiano ha potuto prendere le misure della RS-GP, non nascondendo una certa emozione per essere tornato a guidare una. L’ultima giornata di test è stata in parte rovinata dal maltempo, ma nulla di cui preoccoaprsi. Questa era l’occasione di conoscersi ed Andreaora avrà la possibilità di approfondire questo legame in un secondo test, confermato dallo stesso pilota. La pista in questione sarà il Mugello, nei giorni che precedono il GP d’Italia. Sarà una due giorni, l’11 e 12 maggio. Poi da lì si prenderanno le decisioni in vista del futuro., promosso il primo approccio Ecco comeha descritto il suo test con l’: “Ho ...