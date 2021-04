Def e scostamento di bilancio da 40 miliardi domani in Consiglio dei ministri. I due provvedimenti al Senato il 22 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Aula del Senato voterà la relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio e il Def il prossimo 22 aprile alle 9,30. Lo ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo. Si va, dunque, verso un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Il via libera arriverà domani da parte del Consiglio dei ministri che varerà anche il Documento di Economia e Finanza. “Nella giornata di domani verrà approvato il Def con la previsione di un ulteriore scostamento non inferiore ai 40 miliardi”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso del Question Time alla Camera. “Non più i 20 previsti, ma ben 40 miliardi per aiutare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Aula delvoterà la relazione sullodal pareggio die il Def il prossimo 22alle 9,30. Lo ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo. Si va, dunque, verso un nuovodida 40di euro. Il via libera arriveràda parte deldeiche varerà anche il Documento di Economia e Finanza. “Nella giornata diverrà approvato il Def con la previsione di un ulteriorenon inferiore ai 40”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso del Question Time alla Camera. “Non più i 20 previsti, ma ben 40per aiutare ...

Ultime Notizie dalla rete : Def scostamento Def: Letta, scostamento 40 miliardi passo decisivo verso riaperture "Il Governo Draghi annuncia uno scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro, professioni. Scelta importante che verra' incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti. Passo ...

Def: Capigruppo, esame Documento e scostamento giovedi' 22 nell'Aula del Senato Il Def e la relazione sullo scostamento di bilancio saranno esaminati giovedi' 22 dall'Aula del Senato. La conferma arriva dalla Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. nep 14 - 04 - 21 16:28:43 (...

Governo pronto al nuovo scostamento di bilancio: sarà di 40 miliardi | Patuanelli: "Garantiremo la tenuta del Paese" Insieme al Documento di economia e finanza (Def) - che approderà nell'aula del Senato giovedì 22 aprile dalle 9.30 - il Parlamento sarà quindi chiamato a dare il via libera al nuovo scostamento di ...

Scostamento di bilancio, Def e Recovery: in arrivo piano del governo per ristori e nuovi fondi Il governo sta mettendo a punto il Def e la nuova richiesta di scostamento di bilancio, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 miliardi: i due ...

