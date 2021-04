Covid Toscana, oggi 1.168 contagi: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.168 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.168 su 25.655 test di cui 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (14,0% sulle prime diagnosi)", scrive sui social, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 901.073. "Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.168 ida coronavirus in, 14, secondo i dati delanticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 1.168 su 25.655 test di cui 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (14,0% sulle prime diagnosi)", scrive sui social, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati insono 901.073. "Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)".

