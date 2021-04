Covid | da ieri 16 168 nuovi contagi 469 i decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid ieri

Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E ... Le vittime in totale sono 115.557, con 469 decessi nelle ultime 24 ore (476). I guariti, sempre ...In crescita i casi diin Italia: nelle ultime 24 ore sono 16.168, contro i 13.447 di. I tamponi sono 334.766, quasi 30mila più di, ma il tasso di positività è comunque salito al 4,8% ...Sono 16.168 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.447. Sono invece 469 le vittime in un giorno. In totale si ...Quanti contagi oggi in Italia: il bollettino del 14 aprile segna 16.168 nuovi casi in Italia. Ecco tutti i dati, regione per regione, dei guariti, morti e positivi attuali al COVID-19.