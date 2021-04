Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 aprile 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questa sera – 14 aprile 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. Il programma continuerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone anche nella puntata in onda stasera, mercoledì 14 aprile alle 21.20 su Rai 3, che tratterà anche il misterioso caso del comandante Marcos, l’uomo che dice di essere in contatto con ragazzine scomparse. Una di queste, la quindicenne Reina, scappata da una comunità, ha mandato un nuovo video all’inviato della trasmissione. E poi, secondo le anticipazioni di Chi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questa sera – 14– va in onda una nuova imperdibiledi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le. Il programma continuerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone anche nellain onda stasera, mercoledì 14alle 21.20 su Rai 3, che tratterà anche il misterioso caso del comandante Marcos, l’uomo che dice di essere in contatto con ragazzine scomparse. Una di queste, la quindicenne Reina, scappata da una comunità, ha mandato un nuovo video all’inviatotrasmissione. E poi, secondo ledi Chi ...

Advertising

sbonaccini : ?? Nella prima giornata di prenotazioni per chi ha dai 70 ai 74 anni, oltre 100mila emiliano-romagnoli hanno già fis… - sole24ore : Via allo #Spallanzani alla sperimentazione di #Sputnik, il vaccino che viene dal freddo. Scienziati italiani e russ… - borghi_claudio : @MarzeoF @silvacoscina Qualche cosa passa qualche cosa no. Se passasse tutto sarebbe un monocolore Lega. Poi su alc… - _rainbow_Larry_ : RT @GagaGurlxo: La canzone in sottofondo è la famosa dell’ “amico Oppini”, c’è del genio. Mi inchino per chi l’ha scelta.???? #tzvip https… - JlST4R : CHI ME L’HA MESSO IN TL VI MENO -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Facebook non è gratis: l'utente “paga” il servizio con i propri dati personali Altalex