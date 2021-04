Bergamo Film Meeting dal 24 aprile al 2 maggio. Apertura con Paolo Fresu

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Bergamo Film Meeting: Presentata la 39a edizione - BFMEETING : Il video messaggio di #VolkerSchlöndorff 'Come sapete uno dei nostri film 'Fuoco di paglia', lo abbiamo girato a Be… - BFMEETING : Bergamo Film Meeting pone grande attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, #BFM39 si svolgerà sotto il patrocin… - BFMEETING : Questa edizione di 5 pezzi facili scaturisce dal lungo e proficuo sodalizio tra Bergamo film Meeting e #Lab80 #BFM39 - BFMEETING : Dalla collaborazione con @mubi nasce la mini-retrospettiva dedicata a Bergamo Film Meeting “Un po’ di Varda”, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Film

Universal Movies

Con oltre 4mila visualizzazioni alle dirette streaming, lo scorso 10 aprile ha chiuso i battenti la 15esima edizione dell' IFF - IntegrazioneFestival di. La serata conclusiva ha svelato i vincitori: il miglior cortometraggio va a Dolapo Is Fine di Ethosheia Hylton , la storia di una ragazza afro e la relazione difficile con i ...Da sempre ilMeeting ha posto l'accento sull'importanza dell'educazione al cinema e all'audiovisivo, e la 39 a edizioneMeeting - in programma dal 24 aprile al 2 maggio in modalità online ...Bergamo Film Meeting dà il via alla sua 39a edizione venerdì 23 aprile, alle ore 20.30 con l’anteprima mondiale di Brucia. Ancora. Paolo Fresu, Elio Biffi, Paolo Spaccamonti, Gerardo Chimini play Il ...Con oltre 4mila visualizzazioni alle dirette streaming, lo scorso 10 aprile ha chiuso i battenti la 15esima edizione dell’IFF – Integrazione Film Festival di Bergamo. La serata conclusiva ha svelato i ...