BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 15 aprile 2021

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 15 aprile 2021: Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) parlano della reazione di Sally Spectra (Courtney Hope) alla rottura col ragazzo. Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) si confronta con Sally, preoccupata dal suo comportamento. Quinn (Rena Sofer) chiede a Ridge (Thorsten Kaye) di impedire a Brooke (Katherine Kelly Lang) di mettere zizzania nel suo matrimonio con Eric (John McCook), mentre quest'ultimo informa la Logan che Shauna (Denise Richards) non è più sua ospite. Brooke è contenta che Shauna non sia più ospitata a casa Forrester, ma insiste che Eric si liberi anche di Quinn.

