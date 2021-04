Bce | De Guindos | ' ripresa in seconda metà 2021 ma sarà fragile'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - L'economia dell'Eurozona "dovrebbe riprendersi ingrazie alle vaccinazioni, alle riaperture e alla politica fiscale e monetaria nell'Eurozona e nel resto del mondo mauna". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Bce, Luis De, in audizione al parlamento europeo per presentare il rapporto 2020 della Banca Centrale Europea.Sullo scenario economico - ha ricordato - "le misure di contenimento pesano ancora, così come l'incertezza condiziona la fiducia dei consumatori: al contrario, gli investimenti privati si sono mostrati più resilienti".

...annuale della BCE alla Commissione Affari economici dell'Europarlamento presieduta dall'italiana Irene Tinagli. "Il successo della campagna di vaccinazione nell'intera area euro - ha detto de Guindos...
Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - L'economia dell'Eurozona "dovrebbe riprendersi in seconda metà grazie alle vaccinazioni, alle riaperture e alla politica fiscale e monetaria nell'Eurozona e nel resto del ...La pandemia ha amplificato gli squilibri preesistenti e creato nuove sfide'. Lo ha detto all'Europarlamento il numero 2 della Bce de Guindos specificando che 'le prospettive di redditivita' per le ...