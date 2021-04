As, Calemme: «Ronaldo vorrebbe andare via dalla Juve a fine stagione» (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a Juventus News 24 il giornalista di As Mirko Calemme ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo via dalla Juventus a fine stagione? Possibile, ecco cosa ne pensa il giornalista di As Mirko Calemme: «CR7 vuole andare via, vorrebbe cambiare aria a fine stagione come confermano fonti vicine al giocatore. Al momento però ancora nessuna squadra si è fatta avanti, compreso il Real Madrid che ha altri obiettivi in mente. Se ne potrebbe comunque riparlare dopo la Champions League perché sappiamo tutti che con i blancos c’è un feeling speciale. Quel che è certo è che la Juventus non chiederà meno di 25 milioni per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un’intervista rilasciata antus News 24 il giornalista di As Mirkoha parlato del futuro di CristianoCristianoviantus a? Possibile, ecco cosa ne pensa il giornalista di As Mirko: «CR7 vuolevia,cambiare aria acome confermano fonti vicine al giocatore. Al momento però ancora nessuna squadra si è fatta avanti, compreso il Real Madrid che ha altri obiettivi in mente. Se ne potrebbe comunque riparlare dopo la Champions League perché sappiamo tutti che con i blancos c’è un feeling speciale. Quel che è certo è che lantus non chiederà meno di 25 milioni per ...

Advertising

gilnar76 : Calemme (AS): «Ronaldo vuole ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Calemme (AS): «Ronaldo vuole andare via. Ecco i suoi sostituti» - ESCLUSIVA - -