Vaccino Johnson & Johnson e trombosi | cosa dicono gli esperti

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - lorepregliasco : Negli Stati Uniti FDA e CDC invitano a sospendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson dopo rari ca… - Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - PseudoEly : RT @dottorbarbieri: +++ Usa: #Fda raccomanda la sospensione all’uso del #vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di rari coaguli di sangue. +++ - il_brigante07 : RT @FQLive: #ULTIMORA #Usa, la Fda raccomanda la sospensione del vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

L'arrivo del primo lotto delstatunitense è previsto nel pomeriggio all'hub della Difesa. Ma intanto la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control raccomandano di sospendere il farmaco in attesa di ...Sei casi sospetti di coaguli nel sangue in alcuni pazienti hanno portato gli Usa a sospendere le somministrazioni delin attesa di ulteriori analisi. Lo stop è in via precauzionale e al momento non è certo un legame tra le vaccinazioni e l'insorgere della rara malattia che ha colpito sei ...Arrivano anche a Vercelli le prima consegne del vaccino Johnson & Johson: giovedì il corriere di Poste Italiane, SDA, consegnerà alla Farmacia dell'ospedale Sant’Andrea le prime 500 dosi del vaccino e ...Riunione ‘tecnica’ al ministero della Salute alle ore 16 dopo lo stop degli Usa al vaccino targato Johnson&Johnson. All’incontro dovrebbe prendere parte anche l’Agenzia italiana del farmaco. La ...