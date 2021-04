Taekwondo: Carlo Molfetta rieletto come rappresentante atleti per il Consiglio Nazionale CONI per il quadriennio 2021-2024 (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo gli Europei 2021, che hanno portato in dote tre medaglie di bronzo, l’Italia del Taekwondo può ritenersi nuovamente soddisfatta: Carlo Molfetta infatti è stato rieletto come rappresentante degli atleti per il Consiglio Nazionale CONI relativo al quadriennio 2021-2024. Una soddisfazione che l’oro olimpico di Londra 2012 ha così espresso: “Essere eletto la prima volta è stata un’emozione grandissima, mi sentivo carico e pronto per rappresentare al meglio tutti gli atleti dello sport italiano”. “A distanza di 4 anni essere rieletto mi inorgoglisce ancora di più, farò del mio meglio anche in questo ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo gli Europei, che hanno portato in dote tre medaglie di bronzo, l’Italia delpuò ritenersi nuovamente soddisfatta:infatti è statodegliper ilrelativo al. Una soddisfazione che l’oro olimpico di Londra 2012 ha così espresso: “Essere eletto la prima volta è stata un’emozione grandissima, mi sentivo carico e pronto per rappresentare al meglio tutti glidello sport italiano”. “A distanza di 4 anni esseremi inorgoglisce ancora di più, farò del mio meglio anche in questo ...

