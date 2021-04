Segreteria Pd | riaprire il prima possibile e varare dl imprese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Segreteria riaprire

askanews

il prima possibile, in sicurezza e in modo irreversibile. Varare un decreto imprese, lavoro ... Sono queste le priorità del Partito democratico affrontate oggi nel corso della'. Lo ..."Le priorità per il Pd sono due,il prima possibile in sicurezza e in modo certo e irreversibile e varare un decreto imprese,...Economia del Pd Antonio Misiani al termine delladel ...Così in una nota Francesco Boccia, responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali della segreteria del Pd. “Non è con la violenza che si aiuta ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...