Ruby Ter | domani sentenza a Siena Berlusconi resta al San Raffaele

(Di martedì 13 aprile 2021) Laper lo ‘stralcio senese’ del processoter, che vede imputato Silvioper corruzione in atti giudiziari è prevista per. Il Cav è ancora al Sandi Milano, dove si è ricoverato otto giorni fa per controlli post Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto il rinvio (il quinto) per legittimo impedimento dell’ultima udienza fissata l’8 aprile scorso. In questi giorni era circolata la voce di un Cav tentato dall’idea di presentarsi davanti ai giudici per raccontare la sua verità. Ma, raccontano fonti azzurre all’Adnkronos, l’ex premier dovrebbere in ospedale, seguendo il consiglio dei medici, d’intesa con i legali. Non si muoverà, dunque, da Milano, il presidente di Fi, che oggi, intanto, ha incassato ...

