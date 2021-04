Ritrovate le sorelle adolescenti di Giovinazzo | erano sotto i sedili in treno Dai carabinieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovate sorelle

ilmessaggero.it

Sono state, nascoste sotto i sedili di un treno che percorreva la tratta Giovinazzo - Molfetta le due ... Secondo una prima ricostruzione, lepotrebbero essersi allontanate con qualcuno ...Oltretutto, per bellezza e per stile, Letizia spiccava sulle duedi Felipe. Così fu ... Si sonosotto lo stesso blasone, ma non è mai facile amalgamare i caratteri: facciamoci coraggio,...Sono state ritrovate, nascoste sotto i sedili di un treno che percorreva la tratta Giovinazzo-Molfetta le due sorelline di 12 e 14 anni che venerdì scorso si erano allontanate dalla comunità educativa ..."Chiediamo per tutti i missionari e tutto il popolo la sicurezza e la pace. Chiediamo la liberazione immediata e senza condizioni dei nostri fratelli e sorelle rapite": è la richiesta di mons. Max Ler ...