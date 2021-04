“Pesante decisione su di lei” Barbara D’Urso | altra bomba in Mediaset | Pier Silvio Berlusconi ha già scelto

(Di martedì 13 aprile 2021) Non è un momento particolarmente felice perche, lentamente, sta vedendo il suo impero cadere in pezzi. Le punte di ascolti dell’anno scorso sono ormai un ricordo sbiadito. Così come la sua presenza quotidiana sulla rete ammiraglia. Una decrescita infelice iniziata lo scorso anno durante il primo lockdown, dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini. Episodio che aveva fatto nascere una petizione on line per chiedere la rimozione di tutti i suoi programmai. Duecentomila firme che poi erano rimaste lettera morta. Il motivo, negli ascolti che Carmelita continuava a mietere con tanti benefici per. Ma quest’anno la musica è cambiata, la routine diha stancato anche i fan più accaniti e spinto...

Noninfluente : RT @EugenioCardi: @nmirotti @patriziadelice8 @Noninfluente E se ti separi con figli piccoli la decisione diviene davvero pesante e compless… - EugenioCardi : @nmirotti @patriziadelice8 @Noninfluente E se ti separi con figli piccoli la decisione diviene davvero pesante e co… - ve10ve : @EPaglierini @the_highsparrow @azione Io la Raggi non la sopporto, ma l’atteggiamento dei leader di Azione verso gl… - mafedebaggis : @davidegs Per ora la decisione riguarda solo il cinema, dov’era ancora pesante -

Per fare un esempio, è come quando una persona cerca di spostare un tavolo: se è da sola, ... Unasimile non è stata ancora presa dall'Italia, anche se si pensa alla possibilità di un ...Dunque si potrebbe affermare che lada parte dell'attore di vendere il ranch sia stata ... Tom Cruise e il cinema: i prossimi film Il mondo del cinema è incrisi e molte produzioni ...D opo più di un anno di restrizioni, il Covid sta alterando i rapporti sociali, per la lentezza dei vaccini, per le difficoltà delle strutture sanitarie, per la scarsità di mezzi e di personale; per d ...Nel primo tempo i 30 rimbalzi dei ragusani contro i 18 dei pavesi pesano nell’economia del ... prima che Sorrentino risponda dall’arco. Decisione in volata Dopo tre minuti senza segnare ...