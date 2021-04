Osimhen | l’intermediario | “Come il primo Cavani | dategli tempo Si sottovaluta un aspetto”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 aprile 2021) Andrea D’Amico intermediario dell’affare Victoral Napoli ha parlato del rendimento del calciatore nigeriano in azzurro. La prima stagione di Victoral Napoli è stata costellata di problemi. Il calciatore ha subito due infortuni ed è stato contagiato dal Covid 19. Inoltre il nigeriano si è dovuto ambientare, tutti fattori che ne hanno rallentato l’esplosione. Anrdea D’Amico agente e intermediario dell’affarea Radio Marte sottolinea queste problematiche. Secondo l’agente ci “sono stati campioni del passato che ci hanno messo anche sei mesi per abituarsi alla Serie A. Inoltre lui è stato molto sfortunato, tra Covid 19 e infortuni. Per ora si è sentito solo il profumo del calciatore che è, ma farà benissimo“. D’Amico è convinto delle potenzialità di: “Ha fisico, tecnica e progressione, ...