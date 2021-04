MotoGP, GP Portogallo 2021. Marc Marquez: “Volevo essere in Qatar, sono felice di tornare” (Di martedì 13 aprile 2021) L’attesa, nel prossimo week-end, per il GP del Portogallo nella classe regina della MotoGP è tutta per lui. Rientra in gara l’assoluto protagonista della disciplina, il pluricampione del mondo Marc Marquez dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo tutta la passata stagione. “È una bella sensazione tornare in MotoGP, con la mia squadra e la mia moto”. Parole importanti quelle dell’iberico che ormai è assente dal lontano luglio 2020, quando rientrò imprudentemente a Jerez. Nel comunicato della Honda le dichiarazioni dello spagnolo: “Ho lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo, e tornare in pista, molte ore in palestra e con il mio fisioterapista Carlos. Ci sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma alla fine i miei medici mi ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) L’attesa, nel prossimo week-end, per il GP delnella classe regina dellaè tutta per lui. Rientra in gara l’assoluto protagonista della disciplina, il pluricampione del mondodopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo tutta la passata stagione. “È una bella sensazionein, con la mia squadra e la mia moto”. Parole importanti quelle dell’iberico che ormai è assente dal lontano luglio 2020, quando rientrò imprudentemente a Jerez. Nel comunicato della Honda le dichiarazioni dello spagnolo: “Ho lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo, ein pista, molte ore in palestra e con il mio fisioterapista Carlos. Ci sarebbe piaciutoin, ma alla fine i miei medici mi ...

