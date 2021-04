Mobilità docenti 2021, pubblicazione movimenti: come e dove. Chi dispone i trasferimenti e i passaggi (Di martedì 13 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, chi dispone i movimenti, dove e come vengono pubblicati e notificati agli interessati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021)per l'a.s./22, chivengono pubblicati e notificati agli interessati. L'articolo .

Advertising

TecnicaScuola : Docenti soprannumerari, non esiste precedenza in I fase di mobilità -- - TecnicaScuola : Mobilità 2021, scadenze e modalità per i docenti di religione [VIDEO] -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, chi potrà presentare la domanda dopo il 13 aprile - SiciliaReporter : Docenti, Rizza (Flc Cgil Sicilia): più tempo a scuola per favorire mobilità e qualità scolastica - zazoomblog : Mobilità docenti 2021: chiarimenti per docente che chiede contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Autostrade Siciliane, continuano le verifiche. Il CAS: "Siamo parzialmente soddisfatti" ... a seguito dell'incontro con l'Ispettore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ... nel corso del quale, anche con il supporto dei tecnici, degli esperti e dei docenti delle università ...

Mobilità docenti 2021, chi potrà presentare la domanda dopo il 13 aprile ... 1 - docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità. Questi docenti sono riammessi nei termini entro 5 giorni ...

Città salva-clima, mobilità, aziende sostenibili ed educazione finanziaria: i focus e i video Corriere della Sera ... a seguito dell'incontro con l'Ispettore del Ministero delle Infrastrutture e della... nel corso del quale, anche con il supporto dei tecnici, degli esperti e deidelle università ...... 1 -destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di. Questisono riammessi nei termini entro 5 giorni ...