Microsoft compra la società di tecnologia vocale Nuance | operazione da 19 miliardi

(Di martedì 13 aprile 2021)punta tutto sulla: laguidata da Sadya Nadella ha acquisito per 19la multinazionale, leader nel settore di cloud e intelligenza artificiale. L’dimostra i numerosi investimenti dinel settore., azienda con sede a Burlinghton nel Massachusetts, è stata tra le prime a lanciare la. Si tratta infatti dellache ha realizzato Siri, l’assistentedei dispositivi Apple. Nel corso degli anni si è inserita nel mercato dell’assistenza sanitaria, realizzando software medici, tra cui in prodotto in grado di ...

NUANCE PER 20 MILIARDI Colpo grosso di: per quasi 20 miliardi di dollari è stata acquisita Nuance , specializzata nel campo della cosiddetta 'Intelligenza artificiale ...acquista Nuance per 56 dollari per azione, in una transazione tutta in contanti dal valore di 19,7 miliardi di dollari, incluso il debito. Nuance è una società di cloud e di software per l'...Un assegno da quasi 20 miliardi di dollari per portarsi a casa una delle aziende più interessanti nel settore del riconoscimento vocale. È l’operazione che sta chiudendo Microsoft, alle prese con l’ac ...I prodotti Nuance vengono utilizzati da oltre il 55% dei medici, dal 75% dei radiologi e dal 77% degli ospedali. Si tratta della seconda maggior operazione da parte di Microsoft dopo l’acquisizione di ...