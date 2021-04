Maradona | cifra folle in regali e solo negli ultimi sei anni

Advertising

Sportflash24 : Calcio @sscnapoli allenamento 8 aprile 2021 / Ecco il report odierno da Castel Volturno. Congratulazioni al capitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona cifra

Battaglia in corso Unache ha dell'incredibile e che fa ancora più specie scopire ora, quando sull'eredità diproprio i parenti si stanno dando battaglia . Tra i beneficiari delle ...... tanto che fu chiamato 'el Pibe de Oro' , molto prima di. Aveva giocato nel River Plate, ... squadra argentina, quando la Juventus lo acquistò per 90 milioni di lire, unaenorme per il ...4.699.629 dollari. Ecco la cifra spesa da Diego Maradona dal 2014 fino al giorno della sua morte, a favore di parenti, soci e amici. L'avvocato Matias Morla ha tenuto la contabilità del campione ...Obiettivo prestigioso ad un passo per Lorenzo Insigne, determinato a colpire i blucerchiati. Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato in trasferta contro la Sampdoria. Obiett ...