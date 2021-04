LIVE Sinner-Ramos Vinolas 6-3 3-2, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro salva di forza due palle break (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS 15-15 Gran dritto dal centro di Sinner, gioca una traiettoria strettissima per tirare il vincente. 0-15 Dritto lungo di Sinner in uscita dal servizio. 3-2 Sinner, prima all’incrocio delle righe di Ramos. 40-30 Dritto largo di Ramos dopo aver comandato lo scambio. 40-15 Risposta di dritto larga di Sinner. 30-15 Dritto vincente di Ramos verso l’incrocio delle righe. 15-15 Sbaglia la risposta di dritto ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS 15-15 Gran dritto dal centro di, gioca una traiettoria strettissima per tirare il vincente. 0-15 Dritto lungo diin uscita dal servizio. 3-2, prima all’incrocio delle righe di. 40-30 Dritto largo didopo aver comandato lo scambio. 40-15 Risposta di dritto larga di. 30-15 Dritto vincente diverso l’incrocio delle righe. 15-15 Sbaglia la risposta di dritto ...

