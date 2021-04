Le ragnatele dei ragni son state trasformate in “musica VR” | ecco l’incredibile risultato

(Di martedì 13 aprile 2021) Alcuni scienziati hanno preso dellecomuni e ne hanno sviluppato una mappatura 3D esplorabile in VR, aggiungendo un suono per ogni filamento. Leche itessono hanno uno scopo preciso: ogni singolo filamento vibra in modo unico, informando l’aracnide di che tipo di preda sia finito nella sua trappola. Questa caratteristica è servita agli scienziati dell’MIT per trasformare la ragnatela in uno spartito, utilizzando tecnologia VR. L'articolo proviene da HelpMeTech.

Infatti, gli aracnidi usano le loro intricateper intrappolare i pasti, navigando ... ha detto in una telefonata il coautore dell'articolo Markus Buehler , scienziatomateriali al MIT. "...Si potranno scovare esaminando i gambi, se ci sonopiccoli buchi si sarà in presenza delle ... Nel caso in cui si presentino con delle macchie gialle o rosse e piccolesaremo sicuri della ...Questa caratteristica è servita agli scienziati dell'MIT per trasformare la ragnatela in uno spartito, utilizzando tecnologia VR. I corpi dei ragni, e in particolar modo le loro zampe ...I ricercatori hanno scansionato una ragnatela naturale con il laser e usato degli algoritmi per ricostruire la rete del ragno in 3D, trasformando in musica ogni stadio della sua costruzione con suoni ...