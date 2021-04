La vittoria di Josh Berry e altre storie dal mondo NASCAR (Di martedì 13 aprile 2021) Bentornati al nostro notiziario della NASCAR, che questa settimana ha come protagonista Josh Berry. Conosceremo questo pilota tra un attimo, così come un altro protagonista di questa settimana di corse. Vi aggiorneremo poi sul lato tecnico e su altre cose interessanti di questo mondo. Pronti? Via! Blue Emu 500: Truex jr emerge dal caos Chi è Josh Berry? È il protagonista della gara della XFinity Series a Martinsville. Sul mezzo miglio della Virginia, il trentenne originario del Tennessee ha tirato fuori una gara capolavoro. Al giro 213 ha passato Ty Gibbs per la prima posizione, dominando la scena fino al traguardo. Una vittoria netta e perentoria, che ha suscitato clamore nell’ambiente. Per diverse ragioni: Berry, pur ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Bentornati al nostro notiziario della, che questa settimana ha come protagonista. Conosceremo questo pilota tra un attimo, così come un altro protagonista di questa settimana di corse. Vi aggiorneremo poi sul lato tecnico e sucose interessanti di questo. Pronti? Via! Blue Emu 500: Truex jr emerge dal caos Chi è? È il protagonista della gara della XFinity Series a Martinsville. Sul mezzo miglio della Virginia, il trentenne originario del Tennessee ha tirato fuori una gara capolavoro. Al giro 213 ha passato Ty Gibbs per la prima posizione, dominando la scena fino al traguardo. Unanetta e perentoria, che ha suscitato clamore nell’ambiente. Per diverse ragioni:, pur ...

DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Xfinity Series: a Martinsville prima vittoria per Josh Berry ? di Gabriele Dri ?? - StockCarLiveITA : Josh Berry ha reso tutti felici a Martinsville con la sua prima vittoria in carriera. Dietro tante battaglie ma i b… - P300it : NASCAR | Xfinity Series: a Martinsville prima vittoria per Josh Berry ? di Gabriele Dri ?? - 28HABITX : mi sono ricordata di Josh e Kike di NPS che a ogni cazzata facevano ‘segno di vittoria’ -