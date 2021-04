Johnson&Joshnson, stop temporaneo al vaccino in Usa. Slitta arrivo in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) Il vaccino Johnson&Johnson al centro dell’attenzione dopo la sospensione temporanea in via precauzionale negli Stati Uniti e il conseguente rinvio della distribuzione delle dosi destinate all’Unione Europea che erano attese in questi giorni. A chiedere lo stop negli Usa sono stati Fda e Cdc ovvero i più importanti organismi che regolano la distribuzione dei farmaci nel Paese dopo sei casi di trombosi sospetti. Dalla casa farmaceutica americana hanno fatto sapere di stare lavorando con le autorità per verificare quanto accaduto e stabilire eventuali legami con la vaccinazione. In Italia è stata programmata una riunione del Ministero della Salute con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) mentre proprio per le prossime ore erano attese le prime 184mila dosi del vaccino nell’hub di Pratica di Mare. A Torino nella giornata di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 aprile 2021) IlJohnson&Johnson al centro dell’attenzione dopo la sospensione temporanea in via precauzionale negli Stati Uniti e il conseguente rinvio della distribuzione delle dosi destinate all’Unione Europea che erano attese in questi giorni. A chiedere lonegli Usa sono stati Fda e Cdc ovvero i più importanti organismi che regolano la distribuzione dei farmaci nel Paese dopo sei casi di trombosi sospetti. Dalla casa farmaceutica americana hanno fatto sapere di stare lavorando con le autorità per verificare quanto accaduto e stabilire eventuali legami con la vaccinazione. In Italia è stata programmata una riunione del Ministero della Salute con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) mentre proprio per le prossime ore erano attese le prime 184mila dosi delnell’hub di Pratica di Mare. A Torino nella giornata di ...

