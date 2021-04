Il paradosso della Lombardia: invece di aprire centri vaccinali chiude quello di Desio (Di martedì 13 aprile 2021) Il sindaco di Desio, Roberto Corti, si sta battendo contro la chiusura del centro vaccinale nella cittadina lombarda. Secondo il primo cittadino i cittadini in questo modo saranno privati della possibilità di essere vaccinati vicino a casa e dovranno spostarsi per chilometri. Il tutto mentre le alternative ancora sono in fase di allestimento. La decisione della regione di chiudere è stata accolta criticamente, anche perché le strutture alternative avranno un costo: “Non capiamo i criteri di questa scelta – ha affermato l’assessore Buonvicino – Il PalaBancoDesio ha anche un vantaggio in più dei centri designati. Mentre gli hub che verranno aperti verranno finanziati da Regione, con una spesa per l’allestimento, qui è a costo zero perché è già tutto fatto”. In un video il sindaco di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Il sindaco di, Roberto Corti, si sta battendo contro la chiusura del centro vaccinale nella cittadina lombarda. Secondo il primo cittadino i cittadini in questo modo saranno privatipossibilità di essere vaccinati vicino a casa e dovranno spostarsi per chilometri. Il tutto mentre le alternative ancora sono in fase di allestimento. La decisioneregione dire è stata accolta criticamente, anche perché le strutture alternative avranno un costo: “Non capiamo i criteri di questa scelta – ha affermato l’assessore Buonvicino – Il PalaBancoha anche un vantaggio in più deidesignati. Mentre gli hub che verranno aperti verranno finanziati da Regione, con una spesa per l’allestimento, qui è a costo zero perché è già tutto fatto”. In un video il sindaco di ...

Corriere : Il vaccino cinese ha scarsa efficacia: e il Cile della campagna record ora torna in loc... - fanpage : Gli assorbenti servono eccome, ma somigliano sempre più a beni di lusso: tassati più del tartufo #tampontax - gael99 : RT @Corriere: Il vaccino cinese ha scarsa efficacia: e il Cile della campagna record ora torna in loc... - dario74x : RT @Corriere: Il vaccino cinese ha scarsa efficacia: e il Cile della campagna record ora torna in loc... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il vaccino cinese ha scarsa efficacia: e il Cile della campagna record ora torna in loc... -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso della Morte a Palermo ... si guadagna morendo', ci vorrebbe davvero lui per dire bene rabbia e paradosso in questa nostra ... esempio di imbalsamazione perfetta, struggente, peccato che il volto della 'picciridda' perda ormai l'...

Brasile. Il labirinto della crisi tra Bolsonaro, Covid e militari Il paradosso è solo apparente. Per una buona parte di brasiliani che ci aveva creduto, Lava Jato e ... Almeno da quando il neoeletto Bolsonaro aveva offerto l'incarico di ministro della Giustizia a Moro.

Il paradosso della giustizia vaccinata a metà Il Sole 24 ORE Il paradosso della Lombardia: invece di aprire centri vaccinali chiude quello di Desio La decisione della regione di chiudere è stata accolta criticamente, anche perché le strutture alternative avranno un costo: “Non capiamo i criteri di questa scelta – ha affermato l’assessore ...

Morte a Palermo Morire a Palermo, trovarsi defunti in città, restare in attesa di una “degna sepoltura” nei suoi cimiteri. Morire a Palermo, finire invece in “deposito”. Sognare la rinuncia di morire a Palermo, se no ...

... si guadagna morendo', ci vorrebbe davvero lui per dire bene rabbia ein questa nostra ... esempio di imbalsamazione perfetta, struggente, peccato che il volto'picciridda' perda ormai l'...Ilè solo apparente. Per una buona parte di brasiliani che ci aveva creduto, Lava Jato e ... Almeno da quando il neoeletto Bolsonaro aveva offerto l'incarico di ministroGiustizia a Moro.La decisione della regione di chiudere è stata accolta criticamente, anche perché le strutture alternative avranno un costo: “Non capiamo i criteri di questa scelta – ha affermato l’assessore ...Morire a Palermo, trovarsi defunti in città, restare in attesa di una “degna sepoltura” nei suoi cimiteri. Morire a Palermo, finire invece in “deposito”. Sognare la rinuncia di morire a Palermo, se no ...