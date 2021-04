I cookies con la ricetta di Benedetta Parodi e Diego (Di martedì 13 aprile 2021) Torna la rubrica dedicata alla ricette che Benedetta Parodi suggerisce a chi la segue tutti i giorni con passione sui social. L’ha chiamata “una ricetta al giorno” e oggi la conduttrice ha deciso di condividere con tutti i suoi follower la ricetta dei biscotti che tanto ama fare in compagnia di Diego! Oggi arriva la ricetta dei cookies che a quanto pare è un cavallo di battaglia di Diego. Ce lo ricordiamo ancora piccolissimo nel programma di La7 di Benedetta Parodi ma ormai anche lui è cresciuto ed è un ometto. E a quanto pare condivide con la mamma la passione per questi biscotti. Che ne dite vediamo come si preparano? La ricetta dei cookies di Benedetta ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Torna la rubrica dedicata alla ricette chesuggerisce a chi la segue tutti i giorni con passione sui social. L’ha chiamata “unaal giorno” e oggi la conduttrice ha deciso di condividere con tutti i suoi follower ladei biscotti che tanto ama fare in compagnia di! Oggi arriva ladeiche a quanto pare è un cavallo di battaglia di. Ce lo ricordiamo ancora piccolissimo nel programma di La7 dima ormai anche lui è cresciuto ed è un ometto. E a quanto pare condivide con la mamma la passione per questi biscotti. Che ne dite vediamo come si preparano? Ladeidi...

Advertising

givemechillEsse : RT @Manucasy: Mi state dicendo in molti che vorreste assaggiare le mie torte, ma che purtroppo siamo lontani. Vero! Però ho creato delle b… - mbuto_1 : RT @Manucasy: Mi state dicendo in molti che vorreste assaggiare le mie torte, ma che purtroppo siamo lontani. Vero! Però ho creato delle b… - Airone_Azzurro : RT @Manucasy: Mi state dicendo in molti che vorreste assaggiare le mie torte, ma che purtroppo siamo lontani. Vero! Però ho creato delle b… - magaolimpia : RT @Manucasy: Mi state dicendo in molti che vorreste assaggiare le mie torte, ma che purtroppo siamo lontani. Vero! Però ho creato delle b… - perplimimi : RT @Manucasy: Mi state dicendo in molti che vorreste assaggiare le mie torte, ma che purtroppo siamo lontani. Vero! Però ho creato delle b… -

Ultime Notizie dalla rete : cookies con Nintendo annuncia un nuovo Indie World: appuntamento per domani 14 aprile Non sono state fornite indiscrezioni specifiche sui titoli che verranno presentati, e con tutta ... which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage ...

Massimo Donelli: "Perché 1 giornata a Ibra e 2 invece a Palacio, essendo medesima la ragione del rosso diretto?" Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il collega Massimo Donelli ha rivolto una domanda ... Il fischietto ternano aveva già sanzionato Kucka con doppio giallo e conseguente ...

I cookies con la ricetta di Benedetta Parodi e Diego Ultime Notizie Flash Iran: il terrorismo di Israele Una gravissima esplosione avvenuta nella giornata di domenica ha causato danni molto estesi all’impianto nucleare civile iraniano situato nella località di Natanz. Anche se non ci sono rivendicazioni ...

Lo schiaffo di Erdogan E’ un autentico schiaffo all’Italia ed al suo Presidente del Consiglio quello che ieri il Presidente turco, Erdogan, ha rifilato. Draghi, infatti, indossati i panni del difensore d’ufficio di Ursula V ...

Non sono state fornite indiscrezioni specifiche sui titoli che verranno presentati, etutta ... which will only display it if you accept targeting. Please enableto view. Manage ...Accetta i marketing -per visualizzare questo contenuto. Il collega Massimo Donelli ha rivolto una domanda ... Il fischietto ternano aveva già sanzionato Kuckadoppio giallo e conseguente ...Una gravissima esplosione avvenuta nella giornata di domenica ha causato danni molto estesi all’impianto nucleare civile iraniano situato nella località di Natanz. Anche se non ci sono rivendicazioni ...E’ un autentico schiaffo all’Italia ed al suo Presidente del Consiglio quello che ieri il Presidente turco, Erdogan, ha rifilato. Draghi, infatti, indossati i panni del difensore d’ufficio di Ursula V ...