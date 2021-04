Giordano: “Se Insigne non rinnova va venduto, dipenderà anche dal nuovo allenatore” (Di martedì 13 aprile 2021) Antonio Giordano giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte per parlare di corsa Champions e rinnovo Insigne. Il futuro del Napoli è legato anche alla qualificazione in Champions League. Gli uomini di Gattuso sono in piena corsa per raggiungere il traguardo finale ma nelle prossime due partite dovrà vedersela con Inter e Lazio. Secondo Giordano la sfida con l’Inter non è “uno scontro diretto perché l’Inter ha già vinto il campionato ma è una partita ad alto coefficiente di difficoltà“. La partita resta comunque complicata e rappresenta un grande ostacolo da superare per il Napoli che vuole la qualificazione Champions League anche per non impattare troppo sul taglio delle spese nella prossima stagione. “Se il Napoli va in Champions League qualcosa deve fare” dice ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 aprile 2021) Antoniogiornalista del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte per parlare di corsa Champions e rinnovo. Il futuro del Napoli è legatoalla qualificazione in Champions League. Gli uomini di Gattuso sono in piena corsa per raggiungere il traguardo finale ma nelle prossime due partite dovrà vedersela con Inter e Lazio. Secondola sfida con l’Inter non è “uno scontro diretto perché l’Inter ha già vinto il campionato ma è una partita ad alto coefficiente di difficoltà“. La partita resta comunque complicata e rappresenta un grande ostacolo da superare per il Napoli che vuole la qualificazione Champions Leagueper non impattare troppo sul taglio delle spese nella prossima stagione. “Se il Napoli va in Champions League qualcosa deve fare” dice ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Giordano: 'Senza Champions nessun ridimensionamento. Insigne? Se non rinnova ora va venduto' #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : CdS - Giordano: 'Cessione Koulibaly? Non sarebbe un problema! Vi dico la mia sul rinnovo di Insigne' -… - cn1926it : #Giordano (CdS): 'Il #Napoli non è destinato a un campionato di metà classifica. #Insigne è fra i tre top calciator… - _SiGonfiaLaRete : #CdS, #Giordano: '#Insigne? O rinnova ora oppure va venduto. Non capisco perché #Elmas debba fare il mediano'… - sscalcionapoli1 : Giordano: 'Insigne rimarrà, abbiamo ancora chance per la lotta Champions' #ForzaNapoliSempre -