Gassmann: “Io ‘spia’? Mi spiace per polemiche su post, pandemia ha portato rabbia” (Di martedì 13 aprile 2021) “Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo di pandemia ha esacerbato gli animi portando ad una rabbia diffusa. Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi”. Così Alessandro Gassmann spiega all’Adnkronos il suo stato d’animo, all’indomani delle roventi polemiche scatenate da un suo post su Twitter. L’attore romano, qualche giorno fa, aveva infatti raccontato un episodio accaduto nel suo condominio, rivelando di aver sentito il frastuono provenire dalla casa del vicino dove presumibilmente si stava svolgendo un party tra ragazzi. Gassmann ha ipotizzato, tra le possibili azioni da intraprendere in un caso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “Mi diper le, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo diha esacerbato gli animi portando ad unadiffusa. Mi disoprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi”. Così Alessandrospiega all’Adnkronos il suo stato d’animo, all’indomani delle roventiscatenate da un suosu Twitter. L’attore romano, qualche giorno fa, aveva infatti raccontato un episodio accaduto nel suo condominio, rivelando di aver sentito il frastuono provenire dalla casa del vicino dove presumibilmente si stava svolgendo un party tra ragazzi.ha ipotizzato, tra le possibili azioni da intraprendere in un caso ...

Advertising

fisco24_info : Gassmann: 'Io 'spia'? Mi spiace per polemiche su post, pandemia ha portato rabbia': L'attore all'Adnkronos: 'Mia mo… - SkalRockblock : Scuola elementare 1978 Maestra,Gassmann spia !!! #AlessandroGassmann - JohnTitor00000 : Lui spia gli altri ma gli altri non possono spiare lui. #Gassmann - DinoDonald3 : Coming soon nel tuo palazzo. Vincitore del premio delatore del secolo #Gassmann #delatore #delatorivip #spia… - cronaca_news : Alessandro Gassmann contro la festa clandestina e il contagio: e lo chiamano spia…o un party. Lui su Twitter: “Denu… -