Fukushima, il Giappone: “Finirà in mare l’acqua contaminata della centrale nucleare” (Di martedì 13 aprile 2021) Non è bastata la netta opposizione dei Giapponesi, dell’industria della pesca e dei rappresentanti dell’agricoltura locale. Il governo di Tokyo ha deciso contro tutto e contro tutti di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata fino a oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di Fukushima del 2011. È stato il premier Yoshihide Suga a comunicarlo. Lo sversamento comincerà tra due anni. Le cisterne sono quasi piene Suga ha incontrato i membri dell’esecutivo, incluso il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione. Un fatto grave che arriva a 10 anni dalla catastrofe del marzo 2011. La manutenzione quotidiana della centrale di Fukushima Daiichi genera l’equivalente di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 aprile 2021) Non è bastata la netta opposizione deisi, dell’industriapesca e dei rappresentanti dell’agricoltura locale. Il governo di Tokyo ha deciso contro tutto e contro tutti di rilasciare nell’Oceano Pacificofino a oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidentedidel 2011. È stato il premier Yoshihide Suga a comunicarlo. Lo sversamento comincerà tra due anni. Le cisterne sono quasi piene Suga ha incontrato i membri dell’esecutivo, incluso il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione. Un fatto grave che arriva a 10 anni dalla catastrofe del marzo 2011. La manutenzione quotidianadiDaiichi genera l’equivalente di ...

