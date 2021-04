Dati Facebook, gli utenti italiani i più derubati dopo gli egiziani: 'Noti numero di telefono e datore di lavoro' (Di martedì 13 aprile 2021) Egitto, Italia e Stati Uniti sono i paesi con il maggior numero di utenti interessati dalla fuga di Dati di 533 milioni di profili Facebook. La fuga di Dati era tornata alla ribalta qualche giorno fa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Egitto, Italia e Stati Uniti sono i paesi con il maggiordiinteressati dalla fuga didi 533 milioni di profili. La fuga diera tornata alla ribalta qualche giorno fa ...

Advertising

FontanaPres : Tra le diverse informazioni false che girano c'è quella che in Lombardia non sia stata rispettata la priorità vacci… - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - fattoquotidiano : Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio pe… - MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: I criminali possono autorizzare con one time password un bonifico registrando l'app bancaria su un proprio dispositivo. I d… - in_twig : Gli italiani trascorrono in media 1:52 ore sui social e hanno 7,8 #account. Con 2,7 miliardi di profili attivi, Fac… -