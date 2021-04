(Di martedì 13 aprile 2021) Il piano «deve proseguire in maniera uniforme» in tutta Italia, «deroghe ai principi». È la linea tenuta ferma dal commissario Francesco Figliuolo

Advertising

WRicciardi : intervista saggia e illuminante di @MassimoGalli51 oggi sul @mattinodinapoli sulla seconda dose di vaccino diversa… - RobertoBurioni : Da Israele forse i primi, timidi, incerti ma inequivocabili segni dell'immunità di gregge che potrebbe fare sparire… - frankgabbani : A seguito della nota diffusa dalla mia agenzia Vivo Concert, vi comunico che il concerto all’Arena di Verona è stat… - fisco24_info : Dalla seconda dose Pfizer ad Astrazeneca senza prenotazione, le novità nelle vaccinazioni: Il piano «deve proseguir… - SunrisePhl : RT @Nihal884: Allora leggo che ci sarà una seconda stagione di Leonardo e che comparirà Giuliano de Medici quindi vedete che dovete fare co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla seconda

Orizzonte Scuola

Ma si può pensare di estromettereLibia i mercenari russi e turchi? Non le pare improbabile? ... Quale? È stata consegnata all'Egitto lafregata Fremm, che era a rischio per le motivazioni ...Un bicchiere d'acquaquarta fila - Claudia Saracco Diciamolo subito: sono un'infiltrata, nel ... a questo coro di voci super collaudato? L'unica cosa che potevo fare, e questa è lacosa ...Tra incentivi fiscali e vaccinazioni veloci, le isole elleniche attraggono sempre più acquirenti britannici e dal Nord Europa ...Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 70.234 dosi (49.514 prime dosi e 20.720 seconde dosi). Crollano, dato estremamente positivo, i contagi in provincia. Solo 5 i casi positiv ...