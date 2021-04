Covid Toscana, oggi 934 contagi: bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 934 i contagi di coronavirus registrati oggi 13 aprile in Toscana. Lo annuncia su Telegram il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di Covid: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è sceso al 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 934 idi coronavirus registrati13in. Lo annuncia su Telegram il presidente della, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale quotidiano sull’andamento dell’epidemia di: “I nuovi casi registrati insono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è sceso al 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

