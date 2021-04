Covid, le news. In arrivo 184mila dosi Johnson&Johnson. Ma Usa chiedono sospensione. LIVE (Di martedì 13 aprile 2021) L'arrivo del primo lotto del vaccino statunitense è previsto nel pomeriggio all'hub della Difesa. Ma intanto la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control raccomandano di sospendere il farmaco in attesa di ulteriori indagini. Intanto a Roma nuova protesta dei ristoratori. Mattarella: "Ciascuno di noi dipende dagli altri". Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi in Italia Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) L'del primo lotto del vaccino statunitense è previsto nel pomeriggio all'hub della Difesa. Ma intanto la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control raccomandano di sospendere il farmaco in attesa di ulteriori indagini. Intanto a Roma nuova protesta dei ristoratori. Mattarella: "Ciascuno di noi dipende dagli altri". Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi in Italia

