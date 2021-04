Covid, Gelmini: “Maggio sarà il mese delle riaperture. De Luca? Saremo inflessibili” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo correre verso 500mila vaccinazioni al giorno, che a fine aprile con le nuove consegne saremo in grado di garantire. Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche. Non dobbiamo deragliare all’ultimo miglio e non dobbiamo essere troppo pessimisti, dobbiamo essere fiduciosi. Tutti i ministeri sono al lavoro per i protocolli per far ripartire anche gli eventi, le fiere e il turismo”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini ai microfoni di Tgcom 24. “DE LUCA? REGOLE SIANO RISPETTATE DA TUTTI, SAREMO INFLESSIBILI” Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Vogliamo correre verso 500mila vaccinazioni al giorno, che a fine aprile con le nuove consegne saremo in grado di garantire. Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche. Non dobbiamo deragliare all’ultimo miglio e non dobbiamo essere troppo pessimisti, dobbiamo essere fiduciosi. Tutti i ministeri sono al lavoro per i protocolli per far ripartire anche gli eventi, le fiere e il turismo”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini ai microfoni di Tgcom 24. “DE LUCA? REGOLE SIANO RISPETTATE DA TUTTI, SAREMO INFLESSIBILI”

