Coronavirus, i dati di oggi – 13.447 casi e 476 morti: oltre 115mila vittime da inizio pandemia. Ancora giù ricoveri e terapie intensive (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 13.447 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 304.990 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività si attesta al 4,4%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 476 morti, che portano il totale da inizio pandemia sopra quota 115mila. Calano Ancora i ricoverati in ospedale: -377 nei reparti ordinari, -67 in terapia intensiva, con però altri 242 ingressi giornalieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

