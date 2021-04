Coni: Federico Pellegrini eletto nel Consiglio Nazionale, ‘cercherò di capire come funziona’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Federico Pellegrino è stato eletto oggi, a Roma, in quota Rappresentanti Atleti, al Consiglio Nazionale del Coni per il triennio 2021-2024. Il campione del fondo azzurro ha raccolto 50 preferenze dai 109 votanti, risultando il quarto degli eletti, dopo Filippo Mondelli, Raffaella Masciadri e Tatiana Andreoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) –Pellegrino è statooggi, a Roma, in quota Rappresentanti Atleti, aldelper il triennio 2021-2024. Il campione del fondo azzurro ha raccolto 50 preferenze dai 109 votanti, risultando il quarto degli eletti, dopo Filippo Mondelli, Raffaella Masciadri e Tatiana Andreoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

