Carambola di auto | poi lo schianto | Adrian muore a 26 anni | gravissimo il fratello

(Di martedì 13 aprile 2021) Aveva 26la vittima dell’incidente avvenuto sulla regionale 71, in località Subbiano, in provincia di Arezzo. Lo scontro, avvenuto con una Mercedes guidata da un uomo di 73, si è verificato intorno alle 13.30 di lunedì 12 aprile. Il giovane viaggiava a bordo di una Peugeot insieme al, 23, rimasto seriamente ferito ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ildella vittima è stato trasportato presso l’ospedale di Bibbiena, in provincia di Arezzo, mentre l’uomo che viaggiava sulla Mercedes è stato ricoverato in un ospedale delle Scotte di Siena.Cristian Jacob, 26, è deceduto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, i medici arrivati sul posto dopo lo scontro non hanno potuto fare altro che constatare il ...