Calendario Venatorio in Calabria, Lipu e WWF: "il commento dell'assessore Gallo alla sentenza del Tar è affrettato e a dir poco originale"

Calabria, Lipu e WWF: "l'Assessore Regionale alla caccia Gallo si è avventurato in un frettoloso, improvvido e a dir poco originale commento della recente sentenza del TAR sul Calendario Venatorio 2020/21"

"L'Assessore Regionale alla caccia Gallo, in una nota emanata dai canali ufficiali della Regione, si è avventurato in un frettoloso, improvvido e a dir poco originale commento della recente sentenza del TAR Calabria sul Calendario Venatorio 2020/21, dichiarando che la pronuncia "…conferma la bontà del lavoro della Regione…" e che "…ha sancito la piena ...

