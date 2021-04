Calciomercato Juventus, come terzino piace il giovane Nuno Mendes (Di martedì 13 aprile 2021) Calciomercato Juventus: per rinforzare la fascia destra di difesa, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il giovane Nuno Mendes dello Sporting Lisbona La Juventus prosegue con la linea dei giovani. Lo ha mostrato il mercato estivo dello scorso anno e lo ha confermato Fabio Paratici: ormai la linea è quella di puntare sulle nuove promesse. Tra queste senza dubbio Nuno Mendes, che come spiega La Gazzetta dello Sport è finito nel mirino del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Il giovane terzino dello Sporting Lisbona piace a Paratici e Co, ma non solo. Tante, infatti, le big che hanno messo gli occhi su di lui. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021): per rinforzare la fascia destra di difesa, i bianconeri avrebbero messo nel mirino ildello Sporting Lisbona Laprosegue con la linea dei giovani. Lo ha mostrato il mercato estivo dello scorso anno e lo ha confermato Fabio Paratici: ormai la linea è quella di puntare sulle nuove promesse. Tra queste senza dubbio, chespiega La Gazzetta dello Sport è finito nel mirino del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ildello Sporting Lisbonaa Paratici e Co, ma non solo. Tante, infatti, le big che hanno messo gli occhi su di lui. ...

