Bridgerton arriva l’annuncio ufficiale | dopo l’addio del Duca di Hastings | i produttori hanno deciso di…

(Di martedì 13 aprile 2021) Cari fan di, sappiate che questo mese le novità da assorbire sono tante. I primi del mese èta una batosta difficile da mandare giù: ildinon sarà più parte del cast e dunque non lo vedremo al fianco della sua Daphne. Regé-Jean Page ha fatto sapere di essere affezionato al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... di quattro stagioni a cui potrebbero seguirne delle altre, ma al momento l'ufficialità che... Head of Global TV di Netflix ha dichiarato: " Stiamo pianificando di lavorare super ...La scrittrice di gossip annuncia l'arrivo della terza e della quarta stagione della serie tv Netflix di successo, senza svelare alcuna anticipazioneCari fan di Bridgerton, sappiate che questo mese le novità da assorbire sono tante. I primi del mese è arrivata una batosta difficile da mandare giù: il Duca di Hastings non sarà più parte ...Bridgerton Netflix rinnova la serie per una terza e una quarta stagione ma chi potrebbero essere i protagonisti dei nuovi due capitoli?