Asma e Bpco più frequenti nei pazienti con Lupus (Di martedì 13 aprile 2021) Asma e Bpco sono più frequenti nei pazienti con Lupus eritematoso sistemico secondo i risultati di uno studio pubblicato su ACR Open Rheumatology Asma e Bpco sono più frequenti nei pazienti con LES rospetto alla popolazione generale e si associano ad un peggioramento degli outcome riferiti dai pazienti (PRO), stando ai risultati di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale.

