Alessia Marcuzzi assente domani sera a Le Iene | “Mio marito positivo al Covid”

(Di martedì 13 aprile 2021)annuncia che non sarà in studioa Le: suoal, lei fortunatamente negativa., popolare conduttrice al timone del programma di Italia 1 Leal fianco di Nicola Savino, anche in questa stagione riscuote successo come padrona di casa. Simpatica, solare e coinvolgente, si L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo provda City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Nella puntata di domani, 13 aprile 2021, de Le Iene , in onda su Italia Uno , non sarà presente. Come mai? Ovviamente anche in questo caso c'entra il Covid - 19 : il marito della, Paolo Calabresi Marconi, la settimana scorsa è risultato positivo al tampone molecolare. L'...Perchénon conduce 'Le Iene'? Molti telespettatori si porranno questa domanda nel non vedere la nota conduttrice al fianco di Nicola Savino nella puntata del 13 aprile del programma di ...Vite al Limite: Kenae è finalmente riuscita ad operarsi? Come sta oggi? Alessia Marcuzzi non sarà presente domani sera a Le Iene: il marito è positivo al COVID-19 ...Una stagione sfortunatissima per Alessia Marcuzzi, domani sera non sarà al timone de Le Iene Show. La conduttrice non è la prima puntata che salta, proprio ad inizio anno aveva scoperto che ...