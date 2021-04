Africa, secondo le Ong le vittime civili sono aumentate di sette volte (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – La responsabile della Coalition citoyenne pour le Sahel ha continuato: “Se ci limitiamo a valutare l’azione di contrasto ai gruppi armati cosiddetti ‘jihadisti’, ci rendiamo conto che questa è fallimentare perchè gli attacchi delle milizie sono raddoppiati ogni anno a partire dal 2016?. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – La responsabile della Coalition citoyenne pour le Sahel ha continuato: “Se ci limitiamo a valutare l’azione di contrasto ai gruppi armati cosiddetti ‘jihadisti’, ci rendiamo conto che questa è fallimentare perchè gli attacchi delle milizie sono raddoppiati ogni anno a partire dal 2016?.

Advertising

stanzaselvaggia : Secondo la CNN il 40% dei marines statunitensi sta rifiutando le vaccinazioni contro il Covid-19. Interessanti i co… - force_iam : @fattoquotidiano Ma col loro vaccino, secondo certi politologi,?? non dovevano completare la conquista dell’Africa,… - Maria33759436 : La variante del coronavirus scoperta per la prima volta in Sud Africa è in grado di eludere parte della protezione… - vincenzo9718 : @giulioenrico @alex_orlowski @jacopo_iacoboni Ma scusi, ma perché secondo lei i pezzi dell'Iphone o i vestiti che l… - davide_tommasin : RT @nigrizia: #Sudan: la rivoluzione celebra il secondo anno in un contesto delicatissimo.Accordi di pace fragili, violenze in #Darfur, cri… -