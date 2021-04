Accordi e intenti | così Ankara mira alla Libia

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Un protocollo congiunto per la creazione di una centrale elettrica ine un memorandum d’intesa per altre tre centrali elettriche; un altro per costruire un nuovo centro commerciale a Tripoli e la Circonvzione della capitale; un accordo per la cooperazione strategica nel settore dei media; uno per la lotta al coronavirus; un’intesa sull’aumento del volume degli scambi bilaterali a 5 miliardi di dollari all’anno; l’avvio dei colloqui per ravvivare un progetto ante-gheddafiano di un nuovo terminal passeggeri all’aeroporto di Tripoli (oltre a quello già in mano al consorzio italiano Aenas); la conferma della cooperazione in ambito militare, ma anche una nuova sul campo della formazione dei diplomatici; la conferma del congiungimento delle fasce Zee (su cui diversi paesi del Mediterraneo avevano già protestato). La visita del Governo di unità ...