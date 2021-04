Truffa sui carburanti con infiltrazione dei clan: 45 misure cautelari e 71 indagati (Di lunedì 12 aprile 2021) Operazione "Febbre: oro nero" di carabinieri e guardia di finanza ha portato a due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali emesse dai rispettivi GIP, nei confronti di 45 persone e denunciate ulteriori 71 persone a piede libero, indagati per associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alle frodi in materia di accise e iva sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società, Truffa ai danni dello Stato Leggi su rainews (Di lunedì 12 aprile 2021) Operazione "Febbre: oro nero" di carabinieri e guardia di finanza ha portato a due ordinanze applicative dipersonali e reali emesse dai rispettivi GIP, nei confronti di 45 persone e denunciate ulteriori 71 persone a piede libero,per associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alle frodi in materia di accise e iva sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società,ai danni dello Stato

