Tg Sanità, edizione del 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) “Con grande accortezza possiamo programmare delle settimane con meno limitazioni“, ma “bruciare le tappe può produrre degli effetti e la vicenda della Sardegna dimostra questo”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai3. “Sono fiducioso perché gli ultimi numeri, con 300mila somministrazioni di vaccino- ha quindi proseguito il ministro- siano l’inizio di una fase di accelerazione più robusta”. Secondo Speranza, la vaccinazione è “la vera chiave per provare a uscirne, quindi abbiamo bisogno di gradualità, attenzione e di non bruciare le tappe”. – COVID. SARDEGNA IN ZONA ROSSA, SEI REGIONI PASSANO IN ARANCIONE Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) “Con grande accortezza possiamo programmare delle settimane con meno limitazioni“, ma “bruciare le tappe può produrre degli effetti e la vicenda della Sardegna dimostra questo”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai3. “Sono fiducioso perché gli ultimi numeri, con 300mila somministrazioni di vaccino- ha quindi proseguito il ministro- siano l’inizio di una fase di accelerazione più robusta”. Secondo Speranza, la vaccinazione è “la vera chiave per provare a uscirne, quindi abbiamo bisogno di gradualità, attenzione e di non bruciare le tappe”. – COVID. SARDEGNA IN ZONA ROSSA, SEI REGIONI PASSANO IN ARANCIONE

Advertising

FNOMCeO : Tg sanità: edizione del 12 aprile. - Notiziedi_it : Tg Sanità, edizione del 5 aprile 2021 - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: 'L’edizione digitale di The Big Hack si sta confermando interessante e ricca spunti. È nostra intenzione valorizzare qu… - ursulapala : RT @MakerFaireRome: 'L’edizione digitale di The Big Hack si sta confermando interessante e ricca spunti. È nostra intenzione valorizzare qu… - CodemotionIT : RT @MakerFaireRome: 'L’edizione digitale di The Big Hack si sta confermando interessante e ricca spunti. È nostra intenzione valorizzare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità edizione Coronavirus, Toti: 'In Liguria ci sono condizioni per programmare riaperture dal 20 aprile' ... come il Salone Nautico a cui noi stiamo già lavorando per la prossima edizione. Bisogna, insomma, ... L'assessore alla Sanità ha affermato che 'confermano in tutte le province un'incidenza settimanale ...

Covid. La Puglia è disperata A leggere l'edizione odierna de La Repubblica, le vere cause dell'emergenza sanitaria in Puglia sarebbero dovute ... In pratica, chi sceglie la sanità come settore in cui realizzarsi professionalmente, ...

Covid, l'allarme del virologo Andrea Crisanti: «In Cile terapie intensive piene... ilmattino.it ... come il Salone Nautico a cui noi stiamo già lavorando per la prossima. Bisogna, insomma, ... L'assessore allaha affermato che 'confermano in tutte le province un'incidenza settimanale ...A leggere l'odierna de La Repubblica, le vere cause dell'emergenza sanitaria in Puglia sarebbero dovute ... In pratica, chi sceglie lacome settore in cui realizzarsi professionalmente, ...